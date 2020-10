SMP: Microempresaria sufrió robo de mercadería valorizada en 178 mil soles

Exitosa, ‘la voz de los que no tienen voz’, llegó a la urbanización de San Diego en San Martín de Porres (SMP) para conocer el caso de la microempresaria dedicada a la venta de ropas, Xiomara Noriega, cuya mercadería valorizada en 178 mil soles fue robada ayer por la madrugada.



Debido a la emergencia sanitaria las ventas en su establecimiento disminuyeron considerablemente, y ahora se suma a la difícil situación el robo de su mercadería; ella – en estos momentos – se encuentra angustiada porque no tiene cómo recuperar el capital que invirtió.

“Hasta ahora los efectivos policiales no me dicen nada, ayer vinieron a las 7:00 p.m. a realizar el peritaje […], el robo sucedió a las 3:45 a.m., y con las imágenes de las cámaras de seguridad se puede apreciar que los delincuentes ingresan por la puerta principal”, narró la emprendedora ante Exitosa Noticias.

En ese sentido, señaló que – debido a la pandemia- tuvo que cerrar sus dos establecimientos comerciales y optó por quedarse con una sola tienda que adaptó en su casa. Asimismo, el robo de sus materiales no es el único problema que ahora tiene, pues aún debe pagar a los proveedores y cumplir con los pagos de un préstamo que obtuvo del banco.

“Le pido a las autoridades que nos apoyen, que haya más policías y serenazgos porque nunca pasan por acá”, reiteró.

Contacto

Los interesados en apoyar a comprar la poca mercadería que ha quedado, se pueden comunicar con Xiomara al: 914 916 927 o pueden ingresar a su página oficial de Facebook ‘Jeans Vierss’.



