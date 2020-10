SMP: Hombre es asesinado por presunta guerra entre cobradores de cupos

¡Terrible! En la cuadra 3 de la avenida Zarumilla, al exterior del Mercado Caquetá, un hombre fue asesinado de tres balazos por un presunto ajuste de cuentas entre mafias dedicadas al cobro de cupos a comerciantes informales del mencionado centro de abastos, de acuerdo al informe emitido en el programa Exitosa Perú.







El joven, identificado como Jonathan Pulcapoma Villena, quien laboraba como estibador en Caquetá, recibió el impacto de 3 disparos al promediar las 5 de la madrugada de hoy. Según informe de la Policía Nacional, dos sujetos a bordo de una moto llegaron hasta el lugar y dispararon a quema ropa contra el hombre.





Asimismo, comerciantes que se encontraban en el lugar informaron para Exitosa que ambos sujetos al ver cumplido su cometido procedieron a retirarse por la avenida Zarumilla hacia el norte y durante su huida realizaron varios disparos al aire tras pensar que eran perseguidos.

Según información emitida en Exitosa Perú, el posible monto que cobraban estas mafias era de 2 a 3 soles diarios para permitir a los comerciantes poder laborar y colocar sus productos en los exteriores del reconocido establecimiento. El cuerpo todavía permanece en la zona y efectivos policiales y de criminalística se encuentran resguardando la escena.

La madre de la víctima indicó a Exitosa que su hijo llevaba 2 años trabajando como estibador en dicho lugar y hasta el momento las autoridades no le dan mayor detalle de qué sucedió son su hijo y finalmente manifestó que su hijo no tenía enemigos por lo que no entiende el motivo que desencadenó la muerte de Jonathan.

