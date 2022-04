SMP: Familia es secuestrada y maniatada por delincuentes que ingresaron a su vivienda

Momentos de terror son los que vivieron los miembros de una familia quienes la noche del martes del 19 de abril, al promediar a las 9:45 p.m., fueron secuestrados, maniatados y golpeados al interior de su vivienda, ubicada en la cuadra cuatro del jirón Huaraz en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

De acuerdo al padre de familia, identificado como Efraín Martínez, ocho sujetos ingresaron a su vivienda e interrumpieron el descanso de una familia, conformada por el papá, la mamá y tres menores 5, 8 y 14 años.

“Nos íbamos a descansar cuando escucho los golpes, bajo al segundo piso, y veo que estos sujetos estaban dentro de la casa, con armas, cuchillo, desarmadores, combas, me amenazan. Entonces, me reducen y me bajan del segundo piso a golpes”, declaró a Exitosa.

“En el primer piso, me amarran las muñecas, los tobillos y me ponen un trapo en la boca, para luego pegarme porque yo pedía auxilio. Me amenazaron diciendo ‘te vamos a matar, cállate, donde está el dinero, dime dónde está la plata, yo sé que tú tienes dinero'”, continuó.

En un momento, según reveló, aprovechó un descuido de su captores para pedir ayuda a sus vecinos, a lo que estos hacen un llamado a la comisaría Barboncitos solicitando presencia policial ante lo que presumían que era un caso de violencia familiar. Cuando los policías llegaron al domicilio se dieron con la sorpresa de que se tratada de un hecho mucho más grave.

Mientras que en el primer piso hallaron a Efraín Martínez maniatado, golpeado y con la boca amarrada, en el segundo piso encontraron a su esposa en las mismas condiciones pero acompañada de sus menores hijos, horrorizados y pidiendo auxilio para sus padres.

Posteriormente, denunció que la madre de familia fue víctima de tocamientos indebidos, escena de horror que lamentablemente los hijos observaron.

“Me han podido haber matado, a mi esposa la han tocado, mis menores han visto eso y ellos ahorita están la casa de mis suegros porque no pueden estar en la casa porque mis cosas están en la calle“, puntualizó en Exitosa.

Policía

Cabe recalcar que la institución policial viene investigando el caso y dio a conocer que la versión preliminar del móvil del secuestro y el robo responde a una supuesta disputa patrimonial por la vivienda.

Son seis los detenidos que están siendo trasladados a la Depincri para las investigaciones correspondientes, sin embargo, Efraín Martínez aduce que habrían dos que no fueron capturados y quienes lograron escapar llevándose 13 mil soles y diversos artefactos de la familia.