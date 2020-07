SJM: Roban camión del Ángel del Oxígeno que transportaba vital recurso para pacientes Covid-19

Indignante. Este jueves, familiares del fallecido Mario Romero, más conocido como el Ángel del Oxígeno de San Juan de Miraflores, denunciaron que desalmados delincuentes robaron el camión que utilizaba para repartir este recurso vital a los pacientes hospitalizados por la covid-19.

También te puede interesar: Luis Barsallo, el “Ángel del oxígeno del Callao”, lamentó la pérdida de Mario Romero

“Ocurrió hoy a las 5 de la mañana en Villa María del Triunfo. El camión estaba en la puerta de uno de los colaboradores de la empresa porque él tenía que salir a esa hora hacia el Callao para poder abastecer de oxígeno. Luego venía para acá y abastecía a las personas que están afuera en la cola”, señalaron sus familiares.

Además, señalaron que este vehículo se adquirió en febrero de este año, por lo que no tenía mucho uso. “Recién tenía días trabajando. El camión no tiene lodo ni GPS. Por la urgencia, estábamos utilizando. Tenía capacidad de 80 balones, la misma que se ven afectados no solo nosotros económicamente sino las 160 familias que van a dejar de recibir el oxígeno”, mencionó.

En ese sentido, indicaron que ‘son piedras que se ponen el camino’ y expresaron su decisión de seguir ayudando: “la cosa es actuar, y seguir adelante”.

Si has visto un camión JMC, de color blanco y de placa BDT-860, puedes comunicarte directamente al 990 375 572 para dar una información certera y ayudar a esta familia a entregar este recurso a todos los peruanos.

PARA RECORDAR

Como se recuerda, el empresario Mario Romero Pérez, quien decidió vender oxígeno medicinal a precio justo para pacientes de covid-19, no resistió y falleció – a causa del virus – en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Guillermo Kaelin de Villa María del Triunfo.

La hija de Luis Barsallo, el Ángel del Oxígeno del Callao, se vio obligada a corregir algunas publicaciones ante la difusión de unas postales de agradecimiento con el rostro de su padre. “Lamentablemente, el día de hoy falleció el señor Mario, también conocido como el ángel del oxígeno de SJM. Sin embargo, están utilizando las fotos de mi padre. Ayúdenme a corregir esta información“, posteó.