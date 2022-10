SJL: Ministra de la Mujer informa que Emilia, menor de ocho años, habría intentado fugarse de casa

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, informó esta tarde que Emilia Paima, menor que fue reportada como desaparecida en San Juan de Lurigancho (SJL), habría intentado fugarse de su casa debido a problemas familiares.

“Hay diferentes teorías que se están trabajando, no se trataría al parecer de un tema de secuestro ni de una red de trata, sino más bien de un intento de fuga de la menor”, declaró ante la prensa.

Según informó Dávila Moscoso, atenderán el caso a través de la Unidad de Protección Especial para evaluar si la pequeña y su hermana se encuentran en situación de riesgo.

“Es una situación familiar delicada que, por eso, yo no he podido revelarla y no puedo revelarla porque, como comprenderán, el tema es muy sensible, es muy privado, pero con la Policía también conversando ahora sobre los hechos en los que ha sido encontraba la menor, vamos a atender el caso a través de nuestra Unidad de Protección Especial y evaluar si la niña y su hermana, porque son dos pequeñas las que están en este tema familiar, hay alguna situación de riesgo o de algún tipo de desprotección”, detalló.

Agregado a ello, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) precisó que el protocolo que se va a seguir es analizar específicamente las razones por las cuales la niña dejó su casa ayer, 24 de octubre.

“No ha habido una entrevista a la niña, va a pasar por Cámara Gesell, en la Cámara Gesell está la Policía, está la Fiscalía, está la Unidad de Protección Especial que ve todo el tema de la menor, y con ellos vamos a determinar que es lo que ha pasado exactamente con la niña, las razones y como se va a atender este caso a nivel familiar“, añadió.

Cabe precisar que, esta mañana, se confirmó que lograron ubicar a Emilia Paima Navarro, quien desapareció este lunes tras salir de su casa para botar la basura.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Lozada, aseguró que la menor fue entregada por una señora, quien afirma la recogió y llevó a su casa tras encontrarla deambulando en la noche.

“La señora que ha traído a esta niña a la sede policial refiere que la encontró a la niña deambulando en horas de la noche, 7:30 – 8 de la noche, y la ha llevado a su casa y hoy día la ha traído para acá, a esta sede policial. La señora está acá, la tenemos intervenida porque eso es parte del procedimiento policial”, detalló ante la prensa.

