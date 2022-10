¡Atención! Emilia Anthonella Paima Navarro es una niña de 8 años que desapareció ayer, 24 de octubre, cuando salió de su casa para botar la basura a las 6:50 de la tarde, ello en el jirón Huamanripas, San Juan de Lurigancho (SJL), Lima.

Según se puede apreciar en las imágenes obtenidas gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, la menor deja la bolsa con desperdicios en los exteriores de la vivienda y, tras cruzarse con una mujer, aparentemente algo llama su atención, por lo que empieza a correr.

También te puede interesar: Gabinete en la sombra: Poder Judicial resolverá hoy pedido de 36 meses de prisión preventiva para involucrados

Lamentablemente, es en ese momento que ya no se puede visualizar en el video a la pequeña, quien después de ello no retornó a su hogar y su familia no tiene información alguna sobre su paradero.

Es importante mencionar que Emilia Paima es una menor que presenta las siguientes características: tez trigueña, ojos castaños, cabello castaño oscuro, contextura delgada y su estatura es de 1.32 metros.

Además, al momento de su desaparición se encontraba vestida con un short jean color celeste con parches color verde y letras rosadas, bividí celeste, casaca blanca con plomo tipo camuflado y portaba unas sandalias color azul.

Se requiere del apoyo de la comunidad para lograr ubicar a la pequeña, pues sus familiares se encuentran desesperados tras pasar largas horas sin conocer donde se encuentra. Si tiene información de su paradero comunicarse al 114 de la Policía Nacional del Perú (PNP) y al 956 492 020.

Otras noticias en Exitosa