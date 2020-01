SJL: Insólita respuesta dio al ser detenido por haber violado a su hermana

De no creer. Individuo fue detenido por haber violado presuntamente a su propia hermana de 21 años. El lamentable hecho sucedió en la urbanización de Campoy, en San Juan de Lurigancho.

La joven contó que el ataque ocurrió en horas de la madrugada. “(Ella) Estaba descansando y de pronto, sintió que una persona le movía la parte inferior de sus piernas”, dijo el comandante Manuel Alvarado, comisario de Zárate.

A pesar de que la mujer le reclamó por tocarla indebidamente, el agresor la tomó de manera violenta y la ultrajó sexualmente. Ella luchó con todas sus fuerzas pero no pudo detenerlo.

Según el testimonio de la víctima, ella era blanco de hostigamientos sexuales por parte de su hermano. El sujeto habría aprovechado que su esposa y su hijo se encontraban fuera del hogar que compartía con su hermana para insinuársele en repetidas ocasiones.

Sin embargo, cuando el acusado fue detenido dio una insólita respuesta. “Te juro que no la he violado, solo la he manoseado”, le dijo a los efectivos. El hermano de la agraviada fue trasladado a la Fiscalía por el presunto delito de violación sexual.