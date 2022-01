SJL: Ciudadano persigue y encuentra delincuentes por su cuenta ante dejadez de la policía

Desde Cahuide, en la urbanización Zárate, en San Juan de Lurigancho (SJL), las cámaras de seguridad captaron como dos delincuentes armados a bordo de una moto lineal asaltaron a dos menores de edad justo en la reja de seguridad colocada por los vecinos, quienes ante el incremento de la inseguridad ciudadana, han instalado armas y tranqueras.





A pesar de sus esfuerzos, los malhechores no desisten de cometer actos delictivos pues portan arma de fuego. Sin embargo, lo que causó más indignación es que el referido vehículo ya había sido identificado por los vecinos de la zona, quienes habían alertado a la Policía Nacional del Perú (PNP).





Este es el caso de Juan Sulca, el ciudadano que, antes de que se produzca este robo, persiguió en su auto a los delincuentes pues habían intentado robar a su esposa. En declaraciones a Exitosa, contó que alertó a dos patrulleros pero fue ignorado por los efectivos policiales.

“Bajé molesto e impotente con mi carro, y llamé al 105 a avisar que estaban robando en una moto, les di la descripción de la persona pero no me hicieron caso. Salí con mi carro a dar vueltas por la zona, y me crucé con dos patrulleros, y les dije que estaban robando en moto, y me respondieron que iban a buscar. Al otro patrullero también le dije pero ninguno me hizo caso. Después de una hora de dar vuelta, me cruzo con esa moto que bajaba a toda velocidad, y se fue para El Agustino, los seguí pero en un semáforo se pasaron la luz roja y los perdí“, declaró en nuestro medio.

“Yo, sin ser policía, dando vueltas una hora con mi carro, he podido encontrar a esos ‘choros’. Si la Policía hubiese hecho su trabajo en su momento, quizás lo hubieran atrapado“, agregó.

En esa línea, pidió al cuerpo policial mejorar su capacidad de respuesta, a fin de evitar que este incidente vuelva a ocurrir. “La Policía debería tener una respuesta rápida porque la gente llama pero la policía llega después de tres horas, estando acá la comisaría a unas cuadras“, puntualizó.

¿Cuántos delitos se cometieron en 2021?

En el 2021, se han reportado 11 delitos por hora, en promedio, en todo el país. Durante este año, hubo 94.789 actos delincuenciales, según el informe anual del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Los datos indican que los delitos denunciados aumentaron en 18% (14.869) en relación al año anterior donde se registraron 79.920 actos delictivos.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, los hurtos y robos agravados fueron los que más crecieron, registrando el 83% de la incidencia delictiva. En el mes de febrero se registró la menor cantidad de hechos reportados del 2021 debido a una serie de medidas focalizadas para enfrentar la pandemia.

El año pasado, las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Ica, Callao y Áncash concentraron el 77% (73.417) del total de delitos, evidenciando que los delincuentes accionaron sus diferentes modalidades, principalmente en las ciudades costeras.

Asimismo, en el 2021, la tasa nacional de delitos relevantes (hurto y robo agravados, extorsión, homicidios, sicariato, feminicidios, lesiones por bala, secuestro y violación sexual) fue de 287 por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, se registraron 2.166 homicidios a nivel nacional, 376 casos más que el 2020. Lima, La Libertad, Callao, Piura, Puno, Ica, Arequipa y Junín concentraron el 85% (1.585 casos). La tasa de asesinatos en el país fue de 7 por cada 100 mil habitantes.

En este mismo periodo, hubo 687 homicidios por sicariato, 329 más que el 2020. Lima, Callao, La Libertad, Piura, Ica, Ancash, Lambayeque y Tumbes registraron el 92% (641) del total. También se perpetraron 3.894 extorsiones, 2 mil casos más que 2020.

Ante ello, la PNP respondió que detuvieron a 24.313 personas mientras que en el 2020 hubo 37.058 arrestados por diversos delitos. El año pasado también desarticularon 2.851 bandas criminales en el país.

