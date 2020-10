SJL: Anuncian clausura definitiva del mercado siniestrado ‘La cachina fashion’ de Canto Grande

El subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Javier Ávalos, indicó que se procederá a la clausura definitiva del mercado “La cachina fashion” ubicado en la avenida Canto Grande, en donde se registró esta mañana un incendio de grandes proporciones, el cual ya fue contralado.



Javier Ávalos señaló que el centro de abastos siniestrado no contaba con la autorización correspondiente, además se reportó otras deficiencias en su infraestructura, por ello la comuna está trabajando en la reubicación de los comerciantes. “He tomado esta gerencia y lo primero que hago es la clausura definitiva porque no se puede exponer a los comerciantes. Este mercado no volverá a funcionar”, agregó.

“Este es un mercado que no tiene ningún tipo de autorización. El alcalde ha estado haciendo las gestiones para reubicarlos porque no cuenta con las garantías. A raíz de eso ya se va a hacer una clausura definitiva”, sostuvo Ávalos a Canal N.

Cabe indicar, que es la segunda vez que este centro de abastos sufre una emergencia similar en menos de dos meses, y en la primera fue por el calentamiento del cableado, así lo mencionó el jefe territorial del Cuerpo General de los Bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto.

A través de un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), detalla que se atendió a tres pacientes con daños a la salud, siendo un agente de la Policía Nacional que fue trasladado a un hospital de SJL.

INCENDIO CONSUMIÓ EL 70% DEL MERCADO LA CACHINA

Mario Casaretto, comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), indicó – a Exitosa – que el incendio consumió el 70% del mercado La Cachina de Canto Grande, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL).

“A este incendio lo hemos declarado código 4. Fuera de control. Por la cantidad de agua que se requiere para apagarlo. Hay material que es altamente inflamable. Mucha cablearía, conexión de celulares y de otros productos”, informó Casarreto a nuestro medio.

Con plataforma que permitía ampliar la cobertura de agua en la zona, el comandante precisó que el siniestro ya se estaría controlando. Sin embargo, lamentó que más de la mitad del mercado se haya reducido a cenizas.