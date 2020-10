SJL: anciano que perdió negocio en incendio quedó endeudado con el banco

El incendio de grandes proporciones que se registró este martes en el centro de abastos “La Cachina Fashion” ubicado en San Juan de Lurigancho, no solamente dejó innumerables pérdidas materiales, sino que también, muchos comerciantes lo perdieron todo y ahora algunos no tienen como solventar sus deudas.



Es el caso de don Justo, quien además de su avanzada edad, tiene un discapacidad, puesto que en un accidente quedó con problemas para caminas. “Debo 7 meses de luz y agua. No tengo cómo pagar. Me quedé en cero. Me quieren desalojar, no tengo a donde irme. Estoy en la calle, a veces venía al puesto a dormir”, precisó para las cámaras de Exitosa.

Puedes leer: SJL | Minsa reporta 2 policías con quemaduras por incendio en “La Cachina”

“Hace un mes hubo un incendio, en la calle tuvimos que trabajar para poder sobrevivir. Le pido al alcalde del distrito que haga algo y que nos apoye. No queremos que clausuren el mercado. No tenemos en dónde trabajar”, acotó el adulto mayor.

Anuncian clausura definitiva del mercado siniestrado

El subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Javier Ávalos, indicó que se procederá a la clausura definitiva del mercado “La cachina fashion” ubicado en la avenida Canto Grande, en donde se registró esta mañana un incendio de grandes proporciones, el cual ya fue contralado.

Javier Ávalos señaló que el centro de abastos siniestrado no contaba con la autorización correspondiente, además se reportó otras deficiencias en su infraestructura, por ello la comuna está trabajando en la reubicación de los comerciantes. “He tomado esta gerencia y lo primero que hago es la clausura definitiva porque no se puede exponer a los comerciantes. Este mercado no volverá a funcionar”, agregó.

“Este es un mercado que no tiene ningún tipo de autorización. El alcalde ha estado haciendo las gestiones para reubicarlos porque no cuenta con las garantías. A raíz de eso ya se va a hacer una clausura definitiva”, sostuvo Ávalos a Canal N.

Más en Exitosa