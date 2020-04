SIS afilia virtualmente a población sin seguro para brindar protección financiera

En estas semanas de Emergencia Nacional, el Seguro Integral de Salud (SIS) está afiliando en forma virtual para permitir que la población sin un seguro de salud tenga protección financiera y de esta manera se garantice su atención en los males provocados por el Covid 19.

En el caso de los pobladores de las regiones de Lima, Callao y Áncash, la afiliación puede hacerse a través del Whatsapp SIS 941 986 682 las 24 horas del día y de lunes a domingo. Para todas las regiones existen distintos números de WhatsApp para la afiliación en las diferentes Gerencias Macro Regionales (Ver anexo al final de la nota).

Para ello, es importante que tenga a la mano su DNI o carné de extranjería para verificar que no tenga otro seguro de salud. De ser beneficiario, se procede a afiliarlo al plan de seguro SIS Para Todos. Si tiene clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo puede acceder al SIS Gratuito.

Las mujeres gestantes deben comunicarse exclusivamente por el WhatsApp SIS ya que tiene que mostrar su carné perinatal para poderla afiliar al SIS Gratuito.

La afiliación también puede solicitarse por teléfono llamando al ALÓ SIS (514 5555 opción 1) o escribiendo al Correo SIS sis@sis.gob.pe.

Protección financiera

Los cinco planes de seguros del SIS están garantizando la cobertura del coronavirus, así como los siguientes diagnósticos: Infección debida a coronavirus, sin otra especificación; neumonía viral, no clasificada en otra parte; otros tipos de neumonía vírica; bronquitis aguda por otros organismos clasificados; infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada; bronquitis, no especificada como aguda o crónica. Además, síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio), otros trastornos respiratorios especificado; tos; falta de aire / disnea; fiebre, no especificada; y contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles.

El SIS también está cubriendo los gastos de sepelio por la muerte de los afiliados e indigentes por causa del coronavirus.

La atención es 24 horas

GMR Norte

UNIDAD Celular UDR Cajamarca 972 802 093 La Libertad 981 505 419 Lambayeque 994 415 974 Piura 955 622 356 Tumbes 977 302 204

GMR Sur

UNIDAD Celular Arequipa 979 307 381 Cusco 952 938 186 Puno 992 955 391 Juliaca 992 956 127 Tacna 992 948 433 Moquegua 992 961 661 Madre de Dios 992 966 680

GMR Oriente:

UNIDAD Celular Amazonas 941 700 298 Bagua 974 614 838 Loreto 965 605 639 San Martín 942 711 669 Ucayali 992 956 776 Yurimaguas 965 722 928

GMR Centro

UNIDAD Celular Huancavelica 949 560 058 Huánuco 949 555 932 Junín 964 103 484 Pasco 941 971 360

GMR Sur Medio