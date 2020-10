Sin Yahaira, Jefferson Farfán celebró cumpleaños 36 “al lado de los míos”

Como un mensaje donde hace recordar los 17 años que pasó sus cumpleaños lejos de su familia, Jeffeerson “La Foquita” Farfán, celebró sus 36 años de vida al lado de su madre, Rosario Guadalupe ‘Doña Charo’, y de sus tres hijos.







La gran ausente en la celebración que la salsera Yahaira Plascencia. El propio Farfán fue enfático para señalar que lo celebra “al lado de los miìos”. Esta vez el seleccionado de fútbol quiso destacar que su vida ha sido “de experiencias, de momentos, de altas y bajas”.

En el video se ve a la ‘Foquita’ feliz de la vida, compartiendo junto a sus tres menores hijos (Maialen, Jeremy y Adriano); además de “Doña Charo”. “Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos, te lleva por el mundo y con lleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo”, refiere en un mensaje que va colgado con el video en Instagram.





El futbolista reseña que “en este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos”.

“Estos momentos son los que me recuerdan que todos los sacrificios que uno hace realmente valen la pena”, agregó Farfán al sostener que pasar este año con su familia, “es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca”.

El futbolista mantiene una relación con la cantante salsera. En todos los saludos no se hace mención a Yahaira. Ayer Farfán cumplió 36 años.

