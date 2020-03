Sin Champions hasta nuevo aviso

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó. Los miembros de la UEFA se reunieron y acordaron suspender la Champions, así como la Europa League, a causa del coronavirus. Esto con el propósito de que ninguno de los involucrados contraiga la enfermedad.

“En línea con las decisiones tomadas por varios gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados para la semana próxima son aplazados”, anunció la confederación europea en un comunicado.

De esta manera, se postergaron oficialmente los encuentros de vuelta de octavos de final, que iban a jugarse entre el martes 17 y miércoles 18 de noviembre. Es decir, el Barcelona vs. Napoli, Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. Lyon y Bayern vs. Chelsea.

Modificación

Ante la medida, la UEFA ya viene buscando una solución para que el calendario del torneo siga su rumbo normal. Según el diario Daiy Mail de Inglaterra, hay una propuesta para que la final se juegue igual el 30 de mayo en Turquía.

El medio señala que después de completar los encuentros faltantes de octavos de final, los cuartos y semifinales deberían disputarse a partido único en cancha neutral, o de lo contrario, realizar un sorteo para definir al local. Solo así se llegaría a la fecha programada.

¿Y la Eurocopa?

El martes la UEFA organizará una reunión por videoconferencia con sus 55 federaciones para decidir si se disputa o no la Eurocopa 2020, programada entre el 12 de junio y 12 de julio en 12 países del ‘Viejo continente’.

RECUADRO

DECISIÓN CONJUNTA

Pese a que este fin de semana se iba a jugar con normalidad en Inglaterra, la Premier League suspendió sus partidos hasta el 4 de abril, tras los contagios del DT de Arsenal, Mikel Arteta, y del jugador del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. En Alemania también adoptaron esta medida, a pesar de que querían disputar sus cotejos a puertas cerradas.