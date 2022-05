Silverto Chumbe, padre del niño que murió tras quedar atrapado en rejas de jardín: “A mi hijito lo dejaron encerrado”

En entrevista con Exitosa, Silverto Chumbe, padre del niño que murió tras quedar atrapado en rejas de su jardín Nº 020 de Yance, ubicada en Chachapoyas (Amazonas), indicó que su menor habría fallecido debido a que se quedó encerrado en la institución educativa, mientras que sus compañeros participaban de un pasacalle por el Día de la Educación Inicial.

“Estamos muy indignados por todo lo que ha pasado con mi hijito en su institución. Consternados, toda su familia, mi persona, su madre. Fue un descuido lo que pasó con mi bebé. Lo dejaron dentro de su jardín para salir al pasacalle. No entiendo por qué lo dejaron a mi hijito en su jardín. No me dan razones”, lamentó el padre del niño, Silverto Chumbe.

Asimismo, informó que una pareja de esposos escuchó gritos y llantos dentro de la institución y que, por ese motivo, pidieron ayuda a los vecinos. Tras el abierta la puerta del centro educativo, observaron que el menor se encontraba atrapado entre los barrotes y sin signos vitales.

“Abrieron el portón del colegio y se dieron con la sorpresa de que mi hijito se había quedado dentro, su cabecita en los barrotes de la puerta. A mi hijito lo encontraron inconsciente”, indicó.

De inmediato, el menor fue trasladado al hospital Virgen de Fátima, ubicado en la ciudad de Chachapoyas. Sin embargo, pese a ser atendido por el personal de salud, el niño falleció. “Mi hijito no resistió más, tuvo hemorragia cerebral, estuvo dañado todos sus organitos y a las 2 a.m. falleció”, dijo.

Además, indicó que las profesoras al dar su versión del caso indicaron que “para salir al pasacalle forman a los niños en el patio del colegio y al salir, no saben cómo” el pequeño se escapó o cómo ingresó a la institución. En esa línea, reveló que los vecinos y una profesora, quien llamó a la mamá del menor, habrían indicado que al menor lo “habían dejado encerrado en su jardín con globos, jugando”.

“A mi me da la noticia su mamá, quien está en lima por salud, está hospitalizada. Me da la noticia que mi hijito estaba en estado vegetal en el hospital. Yo me encontraba en Jamalca, Utcubamba en Amazonas. Me dirigí al hospital”, señaló.

“A mi hijito lo habían dejado encerrado, no lo habían sacado al pasacalle”, añadió.

Por último, pidió el respaldo de las autoridades para que el caso no quede impune. “Pido justicia. Que no quede impune. Lo que paso es lamentable”, dijo.

