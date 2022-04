Silvana Robles: “La actual crisis económica mundial evidencia desgaste de política neoliberal”

La congresista de la bancada Perú Libre, Silvana Robles, se pronunció acerca de las protestas por parte de los transportistas, debido al alza de precios del combustible y de los productos básicos. Asimismo, consideró que la “actual crisis económica mundial evidencia el desgaste de la política neoliberal” y que, por ese motivo, las autoridades de los diferentes poderes del Estado deben de impulsar la creación de una nueva Constitución Política del Perú, que reemplace la del 93.

Asimismo, señaló que el Gobierno debe de realizar diversas acciones para no “dejar pasar” la situación que vive el país, debido a que el no actuar de manera inmediata y no tratar de resolver la crisis social, genera “desigualdad”. En esa línea, indicó que se debe de garantizar “una justa redistribución de la riqueza”.

“Actual crisis económica mundial evidencia desgaste de política neoliberal. El “dejar hacer, dejar pasar” ha generado desigualdad, con élites que acumulan riqueza a costa de los demás. Por ello, el Estado debe recuperar su rol regulador y fiscalizador en la economía, a fin de garantizar una justa redistribución de la riqueza, que acorte las brechas de desigualdad”, manifestó.

“En ese camino, una nueva Constitución es una lucha impostergable. Solo un nuevo pacto social nos permitirá superar las grandes deficiencias de este sistema actual”, añadió.

En otro momento, la parlamentaria del partido del lápiz, Robles Araujo, instó a la población a “resistir”, debido a que las autoridades deberán de atender “sus legítimos reclamos”. Además, indicó que, junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se busca impulsar una mesa de diálogo para lograr acuerdos con los gremios transportistas y agricultores, y levantar el paro nacional.

“A mis hermanos y hermanas de Junín: resistan. El Gobierno debe escuchar y atender sus legítimos reclamos. Y así será. Me encuentro ahora en PCM, coordinando Mesa de Diálogo. Asistiremos a Huancayo a fin de dialogar y llegar a pronto acuerdo, que ponga fin a este paro”, indicó Robles.

