Silvana Robles: Chirinos utiliza políticamente a las madres del Vaso de Leche para sabotear al Midagri

A través de sus redes sociales, la congresista Silvana Robles de Perú Libre acusó a su colega Patricia Chirinos de Avanza País de sabotear los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por utilizar políticamente a las madres del Vaso de Leche para que marchen este último jueves con engaños.

“La congresista Patricia Chirinos utiliza políticamente a las madres del Vaso de Leche y comedores populares para sabotear los cambios impulsados por Midagri al Reglamento de la Leche, que establece como principal y único insumo de la leche evaporada a la leche fresca”, escribió en su cuenta de Twitter.

Seguidamente, Robles aseguró que la medida impulsada por el Midagri busca garantizar un producto de mayor calidad y beneficiar a los ganaderos naciones, y preguntó: “¿Por qué el interés de sabotear la medida? Tal vez porque multinacionales como Gloria, usan leche en polvo como principal insumo (más barata, menor nutritiva)”, agregó.

1) La congresista @PattyChirinosVe utiliza políticamente a las madres del Vaso de Leche y comedores populares para sabotear los cambios impulsados por @midagriperu al Reglamento de la Leche, que establece como principal y único insumo de la leche evaporada a la leche FRESCA. pic.twitter.com/zlrZaWdxnz — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) April 29, 2022

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, la representante de la Asociación Nacional de Mujeres del Vaso de Leche, Silvia Pareja, rechazó que se haya convocado a las madres de familia a la marcha que se realizó ayer en los exteriores del Congreso, ya que el Decreto Supremos 004-2022 del MIDAGRI “no afecta en lo absoluto” a los programas del Vaso de Leche.

“No nos afecta en lo absoluto, es un decreto supremo que ataña a los ganaderos y a la empresa Gloria. Ellos que se entiendan, a nosotros no nos afecta no nos va a dejar de dar leche. Usted yo y muchos peruanos hemos crecido consumiendo leche fresca y acá estamos inteligentes dando nuestra voz, eso no nos afecta porque es un tema de que simplemente Gloria si quiere llamarle a su leche evaporada pues que evaporice la leche”, manifestó.

En esa línea, Pareja señaló que no aprobará una marcha en la que se saque a las madres de familia integrantes de este programa, “con engaños y medio de una pandemia”, porque según ella, la marcha se habría convertido en una medida de respaldo hacia la empresa Gloria con el conflicto que tiene con los ganaderos en la denominación de “leche evaporada”.

