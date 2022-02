Silva Santisteban sobre Valer: “Él votó por Keiko Fujimori y ahora es el segundo hombre más poderoso del país”

Atención. Este jueves, en entrevista para Exitosa, la excongresista Rocío Silva Santisteban, criticó al primer ministro Héctor Valer, ya que este votó por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral y hoy se habría convertido en el “segundo hombre más poderosos del país”.





En declaraciones para el programa Las Cosas por su Nombre de Exitosa, Silva Santisteban consideró que la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros es una acción lamentablemente para los que habían optado por Pedro Castillo como una opción para el gobierno.

“Hay videos incluso. Valer en la segunda vuelta no votó por Pedro Castillo, votó por Keiko Fujimori, entonces nosotros a pesar de las circunstancias porque considerábamos que Keiko era una opción mucho peor, votamos por Castillo, cómo es posible que este señor que habló en contra de Castillo, sea ahora el segundo hombre más poderoso de la Nación, instalado por el mismo presidente; es absurdo”, manifestó.





Asimismo, Silva Santisteban se refirió a las presuntas denuncias que mantiene el hoy premier Valer, donde sería acusado de haberle propinado golpes y patadas a su esposa y su hija, según atestados policiales que fueron difundidos por los medios de comunicación.

“Él lo que quiere es salvar su reputación pública (con la negación de la denuncia). Si ya estaba totalmente mellada, ahora ha caído en el pozo más profundo, no estamos hablando de una bala de plata, sino de lata oxidada. El presidente Castillo se lo ha puesto bien fácil al Congreso para no darle la confianza”, expresó.

Como se recuerda, el primer ministro, Héctor Valer, se refirió a las denuncias que recibió sobre presuntas agresiones físicas contra su esposa e hija en años anteriores y señaló que “no es ningún maltratador”.

“No soy un maltratador. No soy lo que dice la denuncia de la comisaría. Lo que sí es cierto es que acá hay una media verdad. Lo que sí es cierto es que llamé varias veces la atención a mi hija”, manifestó.

En esa línea, Valer también mencionó que la resolución del 9no Juzgado de Familia es nulo, ya que la prueba plena no pertenece al demandante: “el certificado del médico legista puede falsificarse”.

“He demostrado con la resolución que no está la firma de mi esposa, el expediente nunca fue comunicado a las partes. Recién me enteré de esta resolución. No existe firma alguna en el expediente de mi esposa, no existe declaración alguna de mi esposa en el expediente, no existe declaración alguna mía ni de mi hija”, expresó.

