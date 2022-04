Sigue el caos en el país y suma un muerto más por paro de transporte

La situación es cada vez más convulsionada en el país. El pueblo, ese que tantas veces menciona Pedro Castillo, está en la calle, exigiendo acciones inmediatas al gobierno ante el alza de precios de los productos y de los combustibles. Además, hubo una nueva víctima mortal.

Ayer, desde tempranas horas, el norte, centro, sur y oriente del país se puso de pie y se hizo escuchar en el primer día de paro convocado por los transportistas y agricultores. Hubo de todo. Desde bloqueos de carreteras, hasta saqueos y ataques a entidades públicas y privadas. La Policía no pudo contener nada.

La protesta dejó un muerto, con lo cual suma a cinco los fallecidos en lo que va del gobierno del profesor y exsindicalista, a consecuencia de demandas ciudadanas, teniendo en cuenta lo sucedido en Huancayo.

La nueva víctima es un paciente que no recibió atención médica a tiempo, debido a que la ambulancia que lo trasladaba no pudo pasar por el bloqueo de la carretera, a la altura del kilómetro 173 de la Panamericana Norte, a la altura de Végueta (Huara), según informó el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría. “Como no lo dejaron pasar, falleció dentro del vehículo (ambulancia)”, contó.

En Ica, manifestantes incendiaron las casetas de los peajes, ubicados a la altura del kilómetro 273 de la Panamericana Sur, en la zona Barrio Chino. También hubo saqueos en tiendas y ataques a vehículos, como en otras partes del país.

En Trujillo hubo saqueo en la tienda comercial Makro. Se llevaron cajas de cerveza. Todo en medio de la declaratoria de emergencia por la delincuencia en esa ciudad, decretada por el gobierno de Pedro Castillo

En Ica, Julio Carbajal, dirigente de trabajadores agroindustriales, manifestó que protestan por el alza de precios de alimentos y combustible, así como por la falta de trabajo.

