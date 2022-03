Sigrid Bazán y Rosangella Barbarán protagonizan ‘pelea’ ante eventual liberación del expresidente Alberto Fujimori

También te puede interesar: Aguinaga reta a quienes acudirían a la CIDH ante eventual liberación de Alberto Fujimori

El incidente inició cuando la parlamentaria de izquierda escribió lo siguiente:”Alberto Fujimori nunca pidió perdón, ni se arrepintió y hasta ahora no ha pagado ni un sol de su reparación civil. Sin embargo, mañana (hoy jueves 17 de marzo) el TC podría dejar sin efecto el falló del Poder Judicial que anuló el indulto ilegal y negociado, que le otorgaron por razones políticas y no humanitarias”.

Ante ello, la legisladora de la bancada naranja no se quedó atrás y respondió al tweet de esta forma: “Ya basta, Sigrid. Deja en paz a Fujimori, si tanto lo odias, haz como si no existiera. Él jamás levantó un arma, jamás asesino. Eres capaz de abrazar personas vinculadas con el terrorismo y desconocer que lesa humanidad fue un invento. Sin Fujimori no existes”.