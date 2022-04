Sigrid Bazán sobre inamovilidad social: “No responde solución alguna y más bien afecta a todos los trabajadores”

La congresista Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) cuestionó la medida de inamovilidad social en Lima y Callao, ordenada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que esta norma terminará afectando a los trabajadores, en lugar de brindar una solución a la crisis.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria también criticó que el mandatario haya realizado el anuncio minutos antes de la medianoche, generando que gran parte de ciudadanos desconozca la medida.

“Señor presidente, siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”, escribió la legisladora durante las primeras horas de este martes.

Señor presidente, siendo prácticamente la media noche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 5, 2022

Por otro lado, la legisladora denunció que la página web de Gobierno, que otorga el pase laboral para transitar durante el toque de queda, se encuentra inhabilitada. En ese sentido, aseveró que los trabajadores no sabrán cómo acudir a sus centros de labores sin un permiso.

“¿Cómo va a hacer la gente para sacar su pase laboral y poder circular, si el gobierno ni siquiera ha habilitado la página?“, dijo.

Declaran inamovilidad

Mediante un breve mensaje a la Nación, el jefe de Estado informó que hoy martes 5 de abril regirá la medida de inamovilidad ciudadana obligatoria de 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. Esto como medida ante la crisis generada por el paro de transportistas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió de manera enfática al Gobierno dejar sin efecto la norma. La entidad manifestó que el carácter intempestivo de la medida generará consecuencias más dañinas y alarmará a la población, “en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores”.

