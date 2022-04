Sigrid Bazán pide la máxima pena para el “miserable que secuestró y abusó de una menor de 3 años”

La congresista de la bancada Cambio Democrático, Sigrid Bazán, mostró su indignación por el caso de la pequeña de tan solo tres años que fue secuestrada y ultrajada en Chiclayo. La legisladora utilizó sus redes sociales para pedir la “máxima pena” para el agresor de la menor e incentivar a que las autoridades garanticen que la menor sea atendida por el personal médico y se le brinde lo necesario para que continúe el proceso legal en contra del secuestrador.

“Que dolor e indignación tan grande. Máxima pena al miserable que secuestró y abusó de una menor de 3 años en Chiclayo. Las instituciones deben garantizar el acompañamiento médico, legal y psicológico de la menor y su familia. ¡Qué NO quede impune!”, manifestó la parlamentaria en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, la congresista Bazán adjuntó una imagen con la siguiente frase: “Las niñas y los niños no se tocan, no se violan, no se venden y no se matan. Y la culpa solo la tiene el agresor”.

Que dolor e indignación tan grande. Máxima pena al miserable que secuestró y abusó de una menor de 3 años en Chiclayo. Las instituciones deben garantizar el acompañamiento médico, legal y psicológico de la menor y su familia. ¡Qué NO quede impune! #JusticiaParaDamaris pic.twitter.com/XDKmu5wj1T — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 14, 2022

También puedes leer: Sacerdote Millán sobre caso de menor secuestrada y ultrajada: Solo queda brindar ayuda en lo que se pueda

A su vez, la legisladora Ruth Luque, quien integra la misma agrupación parlamentaria, informó en sus redes sociales que en el 2021 se registró 22,456 mujeres, que fueron víctimas de violación sexual en el Perú. Además, indicó que, entre las afectadas, “14,507 fueron niñas y adolescentes”.

Tras exponer dicha información, pidió justicia para la menor de tres años y cadena perpetua para el autor.

Cabe señalar que, el padre de la menor pide que los ciudadanos y autoridades eliminen sus fotos y videos de la menor, además que las autoridades “no se olviden” del caso, y que se sancione de manera drástica al agresor.

“Lo que ha sufrido es algo grave y no lo va a olvidar de la noche a la mañana, a pesar de que es una bebé. Pedirles, por favor, que si hay fotos o videos, bórrenlo por el bienestar de mi bebé”, dijo el papá de la niña en entrevista con Exitosa.

Más información: