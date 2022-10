Sigrid Bazán: La Comisión de Constitución ha dejado de lado los proyectos de adelanto de elecciones

La congresista de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, se manifestó acerca de los proyectos de ley que plantean el adelanto de elecciones que fueron presentados por parlamentarios de diversas bancadas. En esa línea, indicó que la Comisión de Constitución del Congreso “ha dejado de lado” dichas iniciativas.

Asimismo, consideró que la vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, no la plantean como “una salida a la crisis”.

“Existen dos proyectos de ley sobre adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución (que preside el fujimorismo) que se han dejado de lado. ¿No es evidente? La vacancia no la proponen como salida a la crisis. La proponen para salvarse ellos“, publicó la legisladora Bazán en su cuenta oficial de Twitter.

También puedes leer: Alejandro Cavero sobre Pedro Castillo: Tortura al país, nos somete a esta crisis que se solucionaría con su renuncia

Además, indicó que los congresistas que pertenecen a dicha agrupación parlamentaria no desean que se convoque a elecciones y que su objetivo es que “el Congreso gobierne a toda costa”. “Así sea destruyendo la democracia”, añadió.

Existen dos proyectos de ley sobre adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución (que preside el fujimorismo) que se han dejado de lado. ¿No es evidente? La vacancia no la proponen como salida a la crisis. La proponen para salvarse ellos. [1/2] — Sigrid Bazán (@sigridbazan) October 20, 2022

En otro momento, la legisladora Bazán se manifestó acerca de la moción de vacancia que promueve el congresista Edward Málaga y señaló que la Fiscalía debería de continuar con la investigación sobre los presuntos delitos que habría cometido el jefe de Estado, Castillo Terrones.

“Esta moción ve dos temas, la designación de malos ministros y la comisión de presuntos delitos. La comisión de presuntos delitos la tiene que investigar la Fiscalía, he sido una de las primeras en decir que no me opongo, y el tema de la designación de malos ministros lo hemos visto en todas las gestiones presidenciales”, manifestó.

Más información: