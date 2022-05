Sigrid Bazán al ministro Alfonso Chávarry: “Renuncie o presentaremos una moción de censura”

La congresista de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, se refirió al titular del Ministerio de Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, no está cumpliendo con su rol de “garantizar, mantener y restablecer el orden interno con respecto a los derecho humanos”, por lo que pidió su renuncia y adelantó que, de lo contrario, presentará una moción de censura.

Durante su participación en el Pleno, la legisladora recordó los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional en las protestas de abril pasado en diferentes regiones del país, y cuestionó la toma de decisiones del titular del Mininter para enfrentar esta problemática.

“El ministro del Interior no está cumpliendo con su rol de garantizar y mantener el orden respetando los DDHH. Nadie debería perder la vida por ejercer su derecho a la protesta. Por eso, señor Ministro, renuncie o presentaremos una moción de censura en su contra”, manifestó.

“Este ministro no puede ser el de los perdigones fantasmas, no puede ser el ministro del descontrol”, concluyó Bazán. De esta manera, clara su disconformidad con la documentación presentada por el titular de de la cartera del Interior, a la que calificó de “contradictoria” y enfatizó que las palabras emitidas provienen de alguien que “no sabe o no opina”.

Cabe indicar que Chávarry Estrada es el primero de los cuatro miembros de la PCM que se enfrentan a una interpelación presentada por el Parlamento, y tendrá que responder un total de nueve preguntas y brindar una resolución óptima hacia los 130 congresistas para evitar una censura.

