Sigrid Bazán: “Aguinaga insiste en llamar ‘programa de planificación familiar’ a la mutilación de mujeres contra su voluntad”

La congresista de la bancada de Juntos por el Perú (JP), Sigrid Bazán, se pronunció tras el altercado protagonizado por los parlamentarios Ruth Luque y Alejandro Aguinaga, sobre las esterilizaciones forzadas en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora Bazán se dirigió al también exministro de Salud y señaló que las esterilizaciones son crímenes de lesa humanidad.

“Alejandro Aguinaga insiste en llamar “programa de planificación familiar” a la mutilación de mujeres contra su voluntad, bajo engaños y amenazas. Las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad”, publicó la parlamentaria Bazán.

Alejandro Aguinaga insiste en llamar “programa de planificación familiar” a la mutilación de mujeres contra su voluntad, bajo engaños y amenazas. Las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) March 16, 2022

Cabe señalar que, esta declaración se expone luego de que el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, felicite al miembro de la agrupación parlamentaria Fuerza Popular, Aguinaga Recuenco, por el trabajo que realizó cuando asumió lideró el Minsa.

“Permítame señora presidenta (del Congreso), referirme y felicitar al doctor Alejandro Aguinaga, ya que él fue ministro de Salud. Usted, con su equipo, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino, para detección temprana (…) Esto es una de las buenas cosas, entre las muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, indicó el ministro Condori ante el pleno del Congreso.

También puedes leer: Avanza País recolecta firmas para presentar moción de censura contra ministro de Salud, Hernán Condori

Luego de la intervención del ministro de Salud, la congresista Luque se pronunció en contra del reconocimiento a la labor que realizó Aguinaga durante la gestión de Fujimori, debido a que el caso de esterilizaciones forzadas sigue siendo investigado y aún no se ha “alcanzado justicia, ni reparación civil” para las víctimas.

“Me llama la atención que el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga, cuando sabemos que está investigado por el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, a mí no me parece dable que en un conjunto de respuestas se pueda felicitar, cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación (civil) hasta el momento”, dijo Luque.

Más información: