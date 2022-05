“Si tengo que soportar más ataques, lo voy a hacer”: chef advierte a sus extorsionadores que no pagará cupos

En entrevista para Exitosa, el chef y dueño de la cevichería Piscis, Javier Vargas, afirmó que no cederá ante las amenazas de muerte y chantaje de los extorsionadores, quienes lanzaron recientemente un artefacto explosivo en su vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL) por negarse a pagar cupos.

“Si tengo que soportar más ataques, lo voy a hacer, pero sin pagar. Confío en Dios, en la Policía Nacional del Perú (PNP), en el fiscal de Lima Norte. He sentido mucho temor, mis hijas no duermen, pensé en irme del país, pero no lo voy a hacer porque sería darle gusto a estos sinvergüenzas que buscan el dinero fácil. No lo voy a hacer”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Javier Vargas detalló que ayer los extorsionadores cumplieron una de sus amenazas al atacar su casa con un artefacto que provocó un incendio. Indicó que venía recibiendo mensajes a su número de celular desde el pasado 8 de abril.

“Siempre que se comunicaban conmigo (los delincuentes) los he bloqueado y nunca he dialogado con ellos. No les pagaría un sol, no tendría por qué hacerlo y no lo tengo que hacer”, dijo.

El chef también había recibido semanas atrás audios con amenazas, en donde los extorsionadores le pedían dinero a cambio de no atentar contra sus negocios. “Problemas has querido, problemas vas a tener. Acá la gente está pilas. Hoy día van a raquetearte sí o sí“, se escucha en uno de los audios.

Esta no es la primera vez que Javier Vargas recibe advertencias por parte de un grupo de delincuentes a través de su WhatsApp personal. El empresario recordó que, a inicios de año, se vio en la obligación de abandonar uno de sus restaurantes en Huaral luego que los delincuentes tomaran por asalto el local tras no pagar un cupo de S/ 5 000.

“A raíz de los sucesos en Huaral, me dediqué a trabajar en Lima. El local se construyó desde agosto del 2021, pero era mi vida o seguir ahí. Decidí venir a Lima porque mi seguridad es primero, cambié de número de teléfono, hasta que el día 8 de abril empezaron los mensajes de nuevo”, relató el chef.

El empresario gastronómico mencionó que, hasta ayer, no había denunciado los hechos ante las autoridades. Sin embargo, ante el último atentado a su vivienda pidió el apoyo del municipio de SJL, la PNP y demás actores para atender el problema de inseguridad en todo el país.

