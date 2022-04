“Si no hay solución, declararemos a Pedro Castillo como persona no grata en el Perú”, dice dirigente en Huancayo

Este jueves, se lleva a cabo el IV Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo, ubicado en la región de Junín, para abordar y dar solución a la problemática de los transportistas y trabajadores agrarios ante el alza de los precios de los combustibles y alimentos.

También te puede interesar: Gabinete Ministerial llegó a Huancayo para el IV Consejo de Ministros Descentralizado

Sin embargo, diversos representantes de gremios denunciaron que se les prohibió el ingreso al Coliseo Wanka, donde se desarrolla la referida sesión. Uno de ellos fue el presidente del Frente de Defensa de la Comunidad de Chupuro, quien arremetió severamente contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“El día de ayer (miércoles 6 de abril) le hemos alcanzado una lista al representante, y él nos dijo que hoy iba a iba esa lista en la puerta. Hemos querido ingresar y solamente unos cuantos han ingresado. ¿Por qué? No es correcto, hermanos de todo el Perú, aquí están amañando para que haya una estrategia del gobierno y no del pueblo“, declaró en nuestro medio.

“Acá estamos afuera de las instalaciones del Coliseo Wanka. El pueblo no está representando allá adentro, tenemos que hacernos representar. El pueblo no se va a mover, tanto ese señor de Chota que habla de pueblo pero el pueblo está acá afuera. Si no hay solución, vamos a devolver a ese señor a su pueblo para que lo hagan persona no grata en el Perú“, agregó.

Finalmente, dijo que retomarán la huelga indefinida en caso no se llegue a una solución concreta. “Si no hay solución, tu gobierno se cae. Entiende, Castillo, el pueblo reclama y tiene hambre”, puntualizó en Exitosa.

Asistentes

Hasta la región llegaron la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; la ministra de Trabajo, Betssy Chávez; el ministro de Cultura, Alejandro Salas, entre otros, según imágenes difundidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Ministros, en el encuentro también estarán presentes autoridades del Gobierno Local y Regional, así como congresistas de la República y dirigentes.