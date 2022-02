“Sí me quiero casar de todas maneras”, confiesa cumbiambera Pamela Franco

Pamela Franco dejó atrás las especulaciones y dijo que se quiere casar de todas maneras, pero para eso solo espera la decisión del Poder Judicial que aún no resuelve la demanda. “Yo creo que es un tema que más por mí y por él, es un tema de que hemos formado nuestra familia”, indicó la cumbiambera al ser consultada si contraerá matrimonio con Christian Domínguez.





“Llegará después de su divorcio”, dijo en el programa de espectáculos, ‘Mujeres al Mando’. Fue cuando reveló detalles del anillo que le regaló Christian Domínguez, pero aclaró que no se trata de una propuesta de matrimonio, aunque no descarta casarse con el padre de su hija.





“Mira, sabes que todos me molestan por este anillito que me regaló Christian, cuando teníamos recién un mes, miren no tengo anillo de compromiso, para que ya dejen de hablar, quiero un anillo de compromiso, pero tiene que llegar después de que salga su divorcio, así que hago pedido al Poder Judicial”, indicó la cantante.

Franco dijo que sí desea comprometerse con su pareja para dar un sello significativo a su familia. “Sí me quiero casar de todas maneras, porque yo creo que es un tema que más por mí y por él, es un tema de que hemos formado nuestra familia y es algo bonito y queremos darle una unión, más que todo para sellar, porque la unión familiar la tenemos día a día”, precisó.