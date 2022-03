“Si la jugada era a la inversa, el árbitro le daba el gol a Uruguay”, dice exárbitro Edison Pérez

El exárbitro peruano Edison Pérez se pronunció tras la polémica que desató el encuentro entre las selecciones de Uruguay y Perú, luego que el arquero local Sergio Rochet lograra controlar un disparo de Miguel Trauco en los últimos minutos del segundo tiempo, pero metido en su arco.

“[¿Eso fue gol o no?] Para mí no fue robo, lo que sí fue es una evidente falta de coraje del grupo arbitral. Si esta jugada hubiera sido a la inversa y sería el gol de empate de Uruguay, ¿Lo daban o no lo daban? Con toda seguridad que lo daban“, dijo en entrevista para Exitosa.

Pérez Núñez también cuestionó que el árbitro brasileño Anderson Daronco no haya solicitado ver el monitor del sistema de videoarbitraje VAR durante el partido. Asimismo, que el equipo de asistentes de videoarbitraje no haya profundizado en despejar las dudas del equipo visitante.

“El árbitro principal hubiese pedido la figura en el monitor, pero no lo pidió. El VAR hubiese insistido, pero no lo hizo. El VAR hubiese mostrado si la pelota está o no dentro, pero no lo hizo. Entonces Hubo falta de coraje del árbitro, del asistente y de los componentes del VAR”, sostuvo.

El exárbitro también consideró que el equipo VAR no cumplió con su función, pese a que debió advertir la jugada y alertar al árbitro de un eventual gol tras el retroceso del portero de Uruguay a su arco.

“Ellos no quisieron mostrar la toma, simplemente. (…) El balón viene por arriba, anunciando que el arquero viene retrocediendo y que puede haber un gol. Por favor, si van a estar en el VAR y no van a mirar esa jugada, mejor váyanse a sus casas“, arremetió.

Última fecha

La Selección Peruana enfrentará a Paraguay el próximo martes 29 de marzo por la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde el Estadio Nacional. El encuentro entre ambas selecciones se podrá las 18:30 horas (hora peruana).

El equipo nacional perdió en la penúltima fecha ante Uruguay en el estadio Centenario y se quedó con 21 puntos en el quinto puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, por lo que ahora deberá llevarse los 3 puntos ante la ‘Albirroja’ para asegurar el repechaje.

