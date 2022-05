“Si es necesario revisar las concesiones mineras para poner orden, se tienen que hacer”, dice ministro de Energía y Minas

En entrevista con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se mostró a favor de revisar las concesiones mineras “para poner orden” en las zonas del país donde las comunidades mantienen un conflicto permanente con las empresas del sector.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Minam dijo que hasta el momento varias empresa mineras “no están cumpliendo acuerdos” suscritos con la población y el Estado.

“[¿Usted está proponiendo que se revisen contratos mineros?] Si es necesario para poner orden, se tiene que hacer necesariamente. Hay mineras que llevan 14 años en el país y no han firmado los Convenio Marco, y eso no puede seguir así. Eso genera problemas y eso es lo que está pasando en el país”

En esa línea, Palacios afirmó no sentirse responsable del conflicto en Las Bambas, el cual originó que la compañía suspendiera todas sus operaciones a partir del pasado 20 de abril debido a una protesta campesina en sus instalaciones. Incluso, reveló que la empresa “ha reconocido que no ha cumplido con los compromisos delante de la comunidad”.

“No me siento responsable porque este es un problema que viene de las otras gestiones que no han podido negociar. He negociado con las comunidades y con la empresa, y la empresa ha reconocido que no ha cumplido con los compromisos que ha tenido que hacer delante de la comunidad, soy testigo de eso, y por eso ambas partes se han sincerado y han querido dialogar e iniciar la mesa de diálogo”, anotó.

Posteriormente, negó que haya sido designado en la cartera de Energía y Minas como parte de una cuota política de Perú Libre. “Lo único que yo sé es que he sido elegido porque tengo la experiencia que he trabajado más de 25 años en el trabajo en la metalurgia. Y la conozco perfectamente y sé las deficiencia que tiene mi país”, acotó.

“Se tiene que trabajar con una minería responsable, donde se respete altamente al medio ambiente para que no suceda estos pasivos que tenemos en este momento”, puntualizó en Exitosa.

