Sheyla Rojas niega cirugías: “Subo de peso y obviamente se me desborda todo”

Los rumores de que Sheyla Rojas nuevamente se aumentó los glúteos cada vez se hace hacen más evidentes. Esta vez Rebeca Escribens dejó al descubierto que la rubia le dejó un moretón en la pierna tras golpearla con su “totó” mientras bailaban en el set de América Espectáculos.

“¿Recuerdan cuando estábamos bailando aquí con la Sheyla y vino con su sandía atrás? Miren lo que me hizo. Sí, me empujó y me tiró”, dijo Rebeca mientras mostraba cómo quedó su pierna ante el duro golpe que recibió por parte de la rubia.

En ese sentido, la conductora se burló de ‘Shey Shey’ y comparó su “totó” con una sandía: “Yo solo quería enseñarles este moretón que me hizo cuando me aventó al sillón con esa sandía que se ha puesto atrás. No sé… calabaza se va a poner también este año. ¿Dónde más va a crecer? Un zapallo se va a poner”.

Según Rebeca Escribens, el “totó” de Sheyla Rojas es “duro”, pero no por hacer ejercicio: “Natural dice… qué bárbaro, qué tal golpe me diste condenada. Qué duro está eso y ni siquiera por ejercicio. Todo porque llegué tarde a la repartición de totós”.

Sin embargo, hace poco la conductora de ‘Estás en Todas’ afirmó que no se ha sometido a una cirugía, tras las especulaciones que se había aumentado también el busto. “Voy a aclarar ese tema: yo me operé hace bastante tiempo, ya casi un año, y dijeron (en las redes) que me había operado recién. En realidad, no tengo tanta ‘pechonalidad’, soy flaquita”, comentó la modelo.

Luego continuó con: “lo que pasa es que recién me fui a Chiclayo y estando allá es imposible dejar de comer, me subo de peso y obviamente se me desborda todo, pero ya bajé”.