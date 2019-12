Sheyla Rojas disfruta de su soltería: “No me apresuro en casarme”

La conductora Sheyla Rojas afirmó que está disfrutando más que nunca de su soltería y no está apresurada por encontrar un nuevo amor. “Hace tiempo que no disfrutaba tanto de mi soltería como ahora. El hecho de poder conocerme y saber lo que me gusta”, declaró.

Asimismo, contó que, a pesar que estuvo a punto de casarse este año con Pedro Moral, no tiene apuro por vestirse de blanco y llegar al altar. “No me apresuro en tener una relación o en casarme. Sé que bromeo con eso, pero el hombre que me enamore o con quien decida compartir mi vida debe ser alguien alineado con las cosas que quiero para mí y mi familia”, aseveró la presentadora quien hizo un balance de su año.

Recordemos que en su momento Sheyla Rojas, aprovechó su espacio de farándula para enviar indirectas a su ex novio Pedro Moral, con quien finalizó su relación en malas condiciones.

Además, la exchica reality explicó un poco más sobre los compromisos y como deben ser sellados, en lo que puso como ejemplo su antigua relación donde se refirió a la joya que le entregó Pedro Moral como “anillo de piñata”.