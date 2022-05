Serna sobre abuso a 11 estudiantes: padres de familia se negaron a denunciar ante las autoridades

En entrevista con Exitosa, el ministro de Educación, Rosendo Serna, indicó que la docente Angélica Mingos Echevarría, directora de la Institución Educativa N°32797 Santa Rita, ubicada en el distrito de Chaglla (Huánuco), acudió en búsqueda del personal policial al conocer que las madres y padres de familia se negaron a hablar sobre lo ocurrido y exponer el caso ante las autoridades.

“Ahí hay un hecho interesante a tomar en cuenta, y es que los propios padres de familia se negaron a que la situación se ponga en conocimiento de la autoridad. Fueron consultados, trataron el tema, y recién el 11 de mayo, ante la negativa de los padres de familia, la directora toma la decisión de comunicar a la UGEL. Así, ellos la acompañan y hacen la denuncia correspondiente en la comisaría”, declaró el ministro Serna.

Asimismo, señaló que luego de denunciar a los agresores, se comunicaron con la UGEL para informar acerca de los casos de abuso sexual y de las víctimas, además para solicitar protección, debido a que han recibido diversas amenazas.

“Ahí tienen dos profesores bajo la modalidad de multigrado y la misma directora que han recibido algunas amenazas. Hemos hablado con la UGEL de poner protección a los docentes”, señaló.

Además, indicó que las autoridades están investigando sobre lo ocurrido y que, tras la exposición de los hechos, se ha logrado identificar a las víctimas. En ese sentido, aseguró que su cartera ministerial se ha reunido con el centro educativo para brindar una atención adecuada a los alumnos de la institución involucrada.

“Ahora están de vacaciones, el día lunes inician las clases. El equipo ya está conformado, es más, ayer me he reunido con la dirección que corresponde aquí del Ministerio de Educación y vamos a dar asistencia técnica para que un equipo multidisciplinario esté presente en forma sostenida durante un largo tiempo en la institución educativa, porque no solo se trata de atender a las 10 menores afectas, sino a todo el universo de los estudiantes”, sostuvo.

