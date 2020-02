Serie A: coronavirus obligó a suspensión de partidos

Debido a que el temible coronavirus llegó a distintas ciudades de Italia, cuatro partidos de la jornada 25 de la Serie A fueron suspendidos ayer, en busca de evitar más contagios entre la población, que ya sufrió la muerte de 2 personas y 76 infectados.

Los duelos Inter vs. Sampdoria, Atalanta vs. Sassuolo, Verona vs. Cagliari y Torino vs. Parma fueron pospuestos hasta una fecha todavía por determinar. Esto debido a que los focos de la enfermedad fueron detectados en las ciudades de Bérgamo, Verona y Milán.

Incluso, compromisos de la Serie B y de las divisiones menores que iban a disputarse en estas ciudades también fueron suspendidos por precaución. Pero lo que causa mayor preocupación en el país de la bota es que el partido entre Juventus e Inter de Milán, programado para el domingo en Turín, también está en riesgo de aplazarse.

Sucede que el Comité Olímpico Italiano (CONI) solicitó bajo instrucciones del Gobierno de ese país, la postergación de todas las competiciones deportivas en algunas regiones de la nación, donde se han producido la mayoría de nuevos contagios.

El choque que no corre peligro es el que sostendrán mañana Napoli y Barcelona, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Sucede que la ciudad de Nápoles –donde se jugará– se encuentra al sur de Italia, lejos de los brotes.