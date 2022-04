Sergio Peña dice que Gianluca Lapadula no está lesionado y reveló el motivo de su ausencia en Benevento

Hace algunos días, el entrenador del Benevento, Fabio Caserta, afirmó que Gianluca Lapadula no juega debido a que tiene una lesión en el tobillo, pero ayer Sergio Peña, integrante de la Selección Peruana manifestó lo contrario.

“Sobre Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema. En el caso de André (Carrillo) sí es más preocupante, pero hablé con él y está recuperándose”, afirmó el jugador del Malmo de Suecia.