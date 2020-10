Sergio George jura que Yahaira invierte su dinero y cuadra a usuarios que aseguran que Farfán lo contrató

No aguanta pulgas. El productor musical Sergio George, cuadró a todos los cibernautas que, a través de la transmisión en vivo que hizo con la salsera en Instagram para lanzar su nuevo tema ‘Ulala’, aseguraron que Jefferson Farfán lo contrató para que maneje la carrera internacional de Yahaira Plasencia.



“Nadie piensa cuánto me voy a ganar y lo digo para la gente que está escribiendo estupideces. Yo pienso en conectar, en vender al artista. Entonces quiero conectar con el público, esto nos está costando a nosotros plata para que el público esté complacido. No creo que Bad Bunny (rapero puertorriqueño) haga una canción pensando en cuánto va a ganar, o si Farfán me pagó, esas son estupideces. Estoy para tener éxitos para los artistas”, refirió el productor musical.

En otro momento de la conversación, la ‘Reina del totó’ hizo una clara referencia a Daniela Darcourt. “¿Qué expectativas tienes con ‘Ulala’, hicimos un millón (con ‘Y le dije no’ en YouTube), ¿te acuerdas?”, comentó Yahaira, entre risas. Y es que, hace unos meses, en una conexión de Sergio George, Daniela Darcourt y Tito Nieves hicieron, el cantante estadounidense comentó que ese tema había conseguido un millón en YouTube en un día.

“Vamos a ver qué pasa. Creo que va a ir muy bien, ‘Ulala’. Yo sé lo que me gustaría ver, no lo voy a decir públicamente, me trae muchos problemas”, respondió George.

Sergio George critica a ‘Peluchín’

Mediante un enlace en vivo con ‘Amor y Fuego’, Sergio aprovechó en reclamarle en vivo a Rodrigo González por haberlo tildado de “figuretti” hace un tiempo.

“Me llamaste una vez ‘figuretti’. Tú dijiste que no ves al manager de Leslie Shaw haciendo conferencias”, increpó el productor de artistas internacionales.

Tras ello, ‘Peluchín’ respondió: “Era una bromita (…) Igual y aprovecho para decirte que respeto mucho tu trabajo, sé la clase de productor que eres”.