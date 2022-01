Serenos del Perú piden al Gobierno aprobar reglamentación para que puedan utilizar armas no letales

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Serenos del Perú, Armando Jara, exhortó al Gobierno que apruebe la reglamentación para que los serenazgos municipales del país puedan emplear armas no letales para combatir la delincuencia.





Durante el diálogo con Karina Novoa, en ‘En Defensa de la Verdad’, el dirigente reveló que hay cerca de 32 mil serenos que a diario están expuestos a ser maltratados, por lo que denunció que el Ejecutivo los ha olvidado por completo.





“Nos acuchillan, nos pegan y nos maltratan, y no pasa nada. Hay una indiferencia y olvido de parte del presidente y la premier, que no valoran a los serenos del Perú que están a diario en las calles trabajando en la primera línea”, aseveró.

Si bien aclaró que no quieren competir con la Policía Nacional, Jara comentó que urge que su gremio cuente con equipos como gas pimienta, bastones, lanzadores de bola de pintura y municiones de goma, así como grilletes.

“Queremos ayudar a la policía, nosotros no queremos competir con ellos. La policía sigue maltratando a los serenos, no todos, pero en los videos vemos cuando los serenos llevan a los delincuentes a la comisaría y les dicen: ¿por qué ellos actúan así si no son policías? Pero nosotros queremos apoyar”, indicó.

Respecto a los grilletes, indicó que usualmente los serenos no tienen cómo retener a un delincuente tras su captura, mientras esperan la llegada de los efectivos policiales.

“Cuando el serenazgo interviene a un delincuente no tiene con qué reducirlo, por eso es muy importante que al menos utilicemos marrocas, previa capacitación”, precisó.

Asimismo, recordó que el encargado de realizar la reglamentación, donde también se contempla la creación de una escuela de formación para la policía municipal, está a cargo del Ministerio del Interior.

Agregó que han enviado un sinfín de cartas exigiendo la aceleración del proceso, pero, según dijo, desde el Mininter han justificado las demoradas debido a los constantes cambios de ministros del Interior, pues solo en seis meses ha habido tres: Juan Carrasco, Luis Barranzuela y Avelino Guillén, quien recientemente renunció.

“Ya hemos mandado documentos para que terminen con la documentación, nos dicen que no se puede terminar porque sacan ministros a cada rato y también se cambian a los viceministros”, puntualizó.

