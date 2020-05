Sentencian a 30 años de cárcel a sujeto que degolló a su expareja

El Juzgado Colegiado Mixto de Emergencia de la Corte del Callao condenó este miércoles a treinta años de prisión efectiva a Víctor Hugo Soto Mija como autor del asesinato hacia Rosa Peralta Torres, a quien degolló en el año 2018.

El acusado deberá cumplir sentencia hasta el 02 de septiembre del año 2048, fecha en la que será excarcelado siempre y cuando no cuente con orden judicial de detención emanada en su contra, además deberá realizar el pago de 50,000.00 (cincuenta mil) soles por concepto de reparación civil.

Cabe destacar que Soto Mija, quien se desempeñaba como vigilante, persiguió y degolló a Rosa Flores Peralta frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez en el año 2018.

La occisa era constantemente acosada por el hombre, hasta que un día mientras ella se trasladaba para visitar a su hermana en la zona de Bocanegra se encontró con Soto Mija quien se empecinó en acompañarla desde el paradero Naval hasta el aeropuerto Jorge Chávez, lugar en el que frente a la multitud de personas la atacó con una navaja y la degolló. La víctima de 41 años dejo dos hijas quienes recibirán la reparación civil por la pérdida de su madre.

Declaraciones del asesino confeso

Soto Mija dio detalles de la conversación que tuvieron minutos antes de degollarla: “¿A quién vienes a ver?, ¿vienes a ver a un hombre?”, le pregunté al bajar de la combi”.

Continuó narrando, “A ti no te importa, me respondió ella. Cuando me dijo eso, la cogí por el cuello con mi mano derecha solo para asustarla, pero me ganó el impulso, me dio cólera, me cegaron los celos y le corté el cuello”, fue la justificación que dio a la Policía, tras ser detenido en flagrante delito por agentes de la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez.

