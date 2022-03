Senamhi: Continuarán las temperaturas máximas por encima de lo normal en la costa norte

Atención. Este martes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que las condiciones de temperaturas máximas por encima de lo normal en la costa norte continuarán presentándose hasta el 11 de marzo. Se prevén valores de hasta 38°C.





Especialistas del SENAMHI explicaron que este evento se debe al ingreso de vientos del norte y una disminución de la humedad proveniente de la sierra. Durante este periodo se espera escasa cobertura nubosa, incremento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento por las tardes.

Se estiman temperaturas máximas entre 33 y 36°C; entre 34 y 37°C en Piura, entre 31 y 38°C en Lambayeque y entre 26 y 33°C en La Libertad.





El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, continuará informando sobre el comportamiento de tiempo y clima y recomienda a la población mantenerse informada a través de la página web y redes sociales.

También puedes leer: Castillo: “Saludo a las mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de sus derechos en una sociedad machista”

TEMPORADA DE LLUVIAS

Por otro lado, las lluvias más fuertes en las últimas 24 horas se han presentado en la parte sur de San Martín, así como en Áncash, Huánuco, la sierra de Lima, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

“Hay que informarle a la población que estamos en una temporada de lluvias y estas se están manteniendo. Las precipitaciones estarán centradas en la sierra central y norte además de la selva”, explicó José Mesía Goto, meteorólogo del Senamhi.

Tras indicar que las precipitaciones continuarán registrándose en las siguientes semanas, precisó que en Cajamarca las lluvias se presentan de manera moderada a fuerte.

“Estamos en temporada de lluvias y las precipitaciones van a continuar hasta abril y para los próximos todavía no se ha previsto un aviso del Senamhi para la Sierra norte del país que involucra Cajamarca, La Libertad, Piura, Tumbes. Sin embargo, ello no significa que no va llover, es decir si se darán, pero no en niveles altos”, puntualizó.

También puedes leer: Pasión Dávila, de Perú Libre, confía en que el Gabinete Torres recibirá el voto de confianza

MÁS EN EXITOSA: