Señalan semejanzas entre ganadora del Óscar y una novela argentina

En el diario argentino La Nación una nota llamó la atención sobre el parecido entre la historia de la cinta ‘Parasitos’, que obtuvo el Óscar a Mejor Película, y la de la novela argentina ‘Rabia’ de Sergio Bizzio, publicada en el 2004.

La nota periodística consigna que el propio escritor ya había sido advertido por sus lectores de lo parecido que resultaba la trama de la cinta coreana de Bong Joon Ho y su novela. Aunque el novelista de 63 años todavía no había visto la película, enterado de qué va realizó un comentario irónico: “Parásitos me parece una idea muy original”.

Rabia es la primera novela de Bizzio (se editó originalmente en Barcelona) y, como ‘Parásitos’, cuenta una historia de intromisión social. Si en la cinta coreana una familia pobre ingresa a una moderna y acomodada casa de Seúl intentando superar el desempleo, en la novela argentina un obrero de la construcción se refugia en la mansarda de la mansión de una familia aristocrática. Además, en ambas se consuma un asesinato.

¿Plagio?

Los derechos internacionales de Bizzio y de ‘Rabia’ los maneja la agencia Mertin-Witt con sede en Fráncfort. Desde allí se negociaron ediciones de la novela en Brasil, Chile, Uruguay, Holanda, Israel, Alemania, Francia, Italia y Kuwait. Nicole Witt, una de las socias de la agencia, comentó el parecido. “La película nos recuerda mucho a la novela que conocemos. Es cierto que el libro se encuentra disponible en muchos idiomas, pero es difícil saber si no hay en otras culturas cabezas que puedan llegar a la misma idea sin haberse aprovechado de la de Sergio”. Witt desestimó cualquier tipo de acción legal. “Aún si los coreanos lo hubieran hecho queda la pregunta de si es legal o no. ¿Qué se puede proteger con un copyright y que no porque pertenece al público en general? La otra parte, ahora con el Óscar ganado, podría contratar un estudio de abogados más potente que el nuestro”.

La versión en inglés de ‘Rabia’ se llama ‘Rage’ y sus derechos los controla Bitter Lemon Press, una agencia londinense especializada en novela negra. De esta versión, editada en 2008, se hizo un largometraje (también llamado ‘Rage’) producido por Guillermo del Toro que se estrenó en 2009 en los Estados Unidos y el circuito internacional de festivales. Es mucho más probable que Bong Joon Ho haya visto esta adaptación. ‘Rage’ fue dirigida por el ecuatoriano Sebastián Cordero, que ahora mismo ha montado una versión de teatro inmersivo de ‘Rabia’ en Quito.