Senado limita capacidad de Trump para atacar a Irán

Este 13 de febrero, el Senado de EE.UU. ha apoyado el proyecto de ley que prevé que el presidente necesite el visto bueno del Congreso para iniciar una mayor operación militar contra Irán.

Vea También

La resolución de Poderes de Guerra de Irán ya fue aprobada por la Cámara de Representantes en enero y fue promovida por los demócratas como respuesta a la escalada en las relaciones entre Washington y Teherán después del ataque estadounidense que acabó con la vida del general iraní Qassem Soleimani.

Además, el documento pide al presidente que “cese el uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para participar en hostilidades en o contra Irán”, a menos que el Congreso declare formalmente la guerra a la República Islámica.

El 12 de febrero, Trump pidió al Senado que no aprobara la resolución de Poderes de Guerra de Irán a través de su cuenta de Twitter. “Es muy importante para la seguridad de nuestro país que el Senado de Estados Unidos no vote a favor de la resolución de Poderes de Guerra de Irán”, expresó el presidente, aseverando que EE.UU. “lo está haciendo muy bien con Irán y este no es el momento de mostrar debilidad”.