Selmira Carreón sobre el Día Internacional de la Niña: “El acoso virtual es un daño real”

Esta mañana, en el programa ‘Hablemos Claro’, conversamos con Selmira Carreón, Coordinadora Técnica de Participación de la Niñez y Movilización Juvenil, para que nos comente sobre que prevenciones y cuidados debemos tomar a nuestras niñas, respecto a la violencia que sufren mundialmente y a puertas del Día Internacional de la Niña.



“Las niñas viven muchos casos de violencia, en sus domicilios, escuelas y redes sociales, que es mayoritariamente contra las menores y adolescentes. El ‘Plan Internacional’ desarrolló un estudio que aproximadamente más de 14 mil niñas y adolescentes fueron abusadas por la plataforma online, lo que indica un supuesto acoso virtual pero el daño es real, estas niñas están siendo menospreciadas, maltratadas por las redes y esto genera un efecto terrible en nuestras niñas”, precisó Carreón.

Por otro lado, la Coordinadora Técnica de Participación de la Niñez, indicó que los progenitores debemos estar muy atento con el uso del Internet en nuestros menores hijos e hijas.

“Tenemos un 40% de niñas que dicen que tienen baja autoestima, otro 30% que presenta problemas en la escuela, ese es el daño que tienen en sus vidas, y a la larga puede tener mayores consecuencias. Los padres no debemos restringir el acceso a internet a las menores pero si estar atentos con nuestras niñas, si vemos a nuestras niñas atemorizadas o de bajos ánimos, o quizás siente vergüenza de su cuerpo, entonces son señales de que algo no está bien. Debemos estar pendientes en los comentarios de sus fotos en sus redes, quizás alguien la insulta o atenta contra su integridad”, indicó Selmira Carreón.

Se conoció que tras una encuesta realiza en el mundo, en relación con el maltrato a las niñas y adolescentes en redes sociales, se está utilizando una “Carta Abierta“, para que las menores puedan denunciar cualquier daño o acoso por los medios digitales.

“La información que nos da la encuesta tiene que ver con el uso de las niñas en las redes sociales, también tiene que ver como las plataformas aún tienen debilidad en lo que es el recorte o bloqueo de agresiones. Entonces lo que estamos promoviendo es que estas empresas tomen acción con los mecanismos necesarios para que sus redes sean más seguras. Los padres debemos ser conscientes del Internet, no es decirles no lo uses, sino decirles que es lo que está ahí”, finalizó la Coordinadora Selmira.

