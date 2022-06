Selección Peruana: Ricardo Gareca viajó a Catar para presenciar el partido entre Australia y EAU

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, viajó junto a su comando técnico hacia Doha, Catar, para observar de cerca a los dos posibles rivales de la escuadra nacional en el repechaje, Australia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se enfrentarán mañana 7 de junio.

Luego de la sufrida victoria ante Nueva Zelanda, el estratega argentino abandonó el hotel de concentración de la blanquirroja para emprender el viaje hacia el país organizador del Mundial, y poder analizar al ganador de la repesca asiática, tal como lo señalaba el cronograma de la selección.

El ‘tigre’ y su equipo compartirán vuelo con la delegación de Nueva Zelanda, que ya parte, de igual manera, hacia Catar, para prepararse para su choque respectivo ante Costa Rica, de donde saldrá el ultimo clasificado para la cita mundialista en noviembre.

Con respecto al resto del plantel peruano, luego de haber realizado su día de entrenamiento correspondiente, aguardaran por el regreso del técnico para continuar con los trabajos de preparación, además de estudiar la información que se recopile en Catar sobre el rival, ya decidido para el regreso del DT a Barcelona.

Hoy la escuadra nacional realizó un nuevo amistoso en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, previo a la partida de Gareca, en donde tuvo en frente al equipo sub-20 catalán de Sabadell, cayendo por 1-0.

La novedad en este calentamiento fue el once que probó el entrenador, que consistía en darle minutos a quien no pudieron o no tuvieron mucha oportunidad de lucirse ante Nueva Zelanda. Colocó a: José Carvallo, Raziel García (de lateral por derecha), Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Horacio Calcaterra, Wilder Cartagena, Christopher Gonzáles, Jairo Concha, Gabriel Costa y Santiago Ormeño.

