Selección Peruana: Percy Prado, el lateral que Ricardo Gareca tiene en la mira

Es peruano, aunque sea poco conocido por acá. Percy Prado trata de ganarse un nombre en el fútbol francés, sueña con ponerse la camiseta de la selección algún día y parece que ya dio el primer paso.

A sus 24 años, el compañero de Cristian Benavente en el Nantes de la Primera División gala, reconoció que tuvo un contacto con el entrenador de la bicolor. “Me llegó una carta de la Federación. He hablado directamente con Ricardo Gareca y me dijo que me están mirando, eso me emocionó. Daré todo de mí para ser convocado”, dijo en Movistar Deportes.

El lateral, quien vive desde los cuatro años en Francia, nació en el barrio limeño de Mirones. La última vez que estuvo en nuestro país fue en el 2015. Dice que su padre es hincha de la ‘U’ y que por eso su “corazón es crema”.

Pese a que está a miles de kilómetros, sostiene que nunca se pierde los compromisos de la selección, menos los oficiales. “He visto todos los partidos de Perú, me despierto en la madrugada, pero no me pierdo ninguno. Quiero estar en la selección, sería un honor para mí”, sostuvo.

Al referirse a sus características, aclaró que le gusta aportar ofensivamente, aunque sin descuidar su función defensiva. “Mi juego es más parecido al de Advíncula que al de Corzo”, contó.