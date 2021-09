Selección Peruana: Esta es su nueva ubicación en el último ranking de la FIFA

Atención. Este jueves, se informó de la nueva ubicación en el ranking de la FIFA de la selección peruana de fútbol, la cual ha mejorado en cuanto a puestos, tras los últimos resultados en las Eliminatorias.





De esta manera la selección peruana se encuentra entre los mejores cuadros de Sudamérica y el mundo, según el reciente ranking de la FIFA que fue emitido para setiembre, donde se ha escalado una posición.

Como se recuerda, la ‘blanquirroja’ obtuvo resultados no tan esperados, pero de igual manera le sirvió para conseguir puntos en esta tabla que cada mes se va actualizando en la FIFA.





Los resultados de la fecha triple de Eliminatorias fuero frente a Uruguay (1-1), Venezuela (1-0) y Brasil (0-2), lo que en puntos para la tabla de posiciones de Eliminatorias, fueron cuatro puntos, tras un triunfo y un empate.

Por esta la razón, el equipo nacional hoy marcha en la casilla 21, un escalón mejor respecto a la clasificación de agosto. La ‘Sele’, con 1548.78 puntos, es la quinta mejor ubicada de Sudamérica, superada por Brasil (2), Argentina (6), Uruguay (12) y Colombia (16).

Un detalle importante es que la selección peruana pudo superar en puestos a Chile, logro que no se podía conseguir desde el 4 de julio del 2013, ni siquiera cuando la ‘blanquirroja’ clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Chile será el primer rival de Perú de la próxima fecha triple de Eliminatorias, y en agosto estaba mejor ubicada que la ‘Bicolor’, hoy cayó al puesto 23.

Finalmente, también se observa que Bélgica continúa siendo líder del ranking FIFA con 1832.33 puntos, seguido de las selecciones de Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina, Portugal, España, México y Dinamarca.

🇧🇪 Belgium’s reign continues 🔝

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England leapfrog France 🥉

🇱🇾 Libya the biggest climbers 🧗‍♂️

🌍 See where your team sit on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/7e71hRgHpf pic.twitter.com/zMpbbBh3zB

— FIFA.com (@FIFAcom) September 16, 2021