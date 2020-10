Selección peruana | Indican que Gianluca Lapadula obtendría su DNI este jueves

Todo parece indicar que Gianluca Lapadula podría ser convocado antes de lo previsto. Según se conoció este miércoles, el ariete italiano de madre peruana podría obtener su documento nacional de identidad (DNI) este jueves 28, a solo un día de que se anuncie la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos de Perú ante Chile y Argentina por Eliminatorias.







Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación De Futbolistas Del Perú (Safap), reveló en una entrevista para PBO Radio que el delantero del Benevento de la Serie A de Italia recibirá su DNI este jueves. También precisó que el futbolista de 30 años no deberá realizar cambio de Federación o el también conocido como ‘One Time Switch’, esto debido a los cambios en el reglamento FIFA en agosto del presente año.

Vale precisar que la lista de llamados para los encuentros ante la ‘Roja’ y la albiceleste se conocerá el viernes 30 de octubre al mediodía. El formato establecido para el anuncio se mantendrá y será por conferencia de prensa virtual.





Por otro lado, es importante señalar que esta tarde, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que aún no llegan los documentos necesarios para emitir el DNI del futbolista Gianluca Lapadula, quien vienen gestionando su situación legal, para poder unirse al equipo de la Selección Peruana de fútbol.

Es importante señalar que en las primeras horas de este miércoles, empezaron a circular en las redes sociales una presenta foto del DNI de Gianluca Lapadula lo cual daría fin a los trámites realizados por el delantero del Benevento y pasaría a ser convocable por Ricardo Gareca a la Selección Peruana.

Sin embargo, la RENIEC, organismo del estado peruano, se pronunció al respecto asegurando que esta gestión aún no termino y que todavía no reciben ninguna documentación desde Italia.

