Selección Peruana: Hincha israelita promete vacunarse con tercera dosis para ingresar al estadio

Atención. Este martes, el popular hincha israelita aseguró que hoy se pondrá su tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 para poder entrar al Estadio Nacional y alentar a la selección peruana cuando se enfrente por la última fecha de las Eliminatorias contra su similar de Paraguay.

En declaraciones para Exitosa, David Chauca, más conocido como el ‘hincha israelita’ contó que esta tarde irá a la sede de la Videna, donde espera que algún directivo de la Federación Peruana de Fútbol le regale una entrada para el Perú – Paraguay.

“Todavía no tengo entrada, estoy esperando al presidente (Agustín Lozano) que me dé una. Si no caballero, lo veré de afuera. Tengo las dosis de la vacuna ahora y justamente estoy yendo para la Videna (centro de vacunación) por mi tercera dosis”, manifestó.

En esa línea, Chauca contó que él se dedica a trabajos de construcción y que por motivos de tiempo no ha podido acudir a un centro de vacunación para inmunizarse, pero que ahora lo hará de todas maneras.

“Me he dedicado estas últimas semanas a mi trabajo, para sacar algo para mi viaje a Uruguay, me quedé endeudado. Pude viajar con dos dosis y entrar al estadio de allá, acá en Lima piden las tres dosis, y está bien, vamos a vacunarnos. Me comprometo a hacerlo, tengo que vacunarme”, expresó.

Asimismo, el hincha israelita exhortó a todos los peruanos a que también se vacunen con sus dosis completas contra la covid-19, ya que es una medida para poder combatir contra el mortal virus.

“A toda la hinchada peruana, tienen que vacunarse todos para estar fuertes contra ese virus. Iré a ponerme la vacuna y me tomaré la foto”, aseveró.