Selección Peruana: ¿Gianluca Lapadula empezó a tramitar su DNI?

¿Más cerca de vestir la camiseta de la selección peruana? Según se conoció este jueves, el delantero italiano de madre peruana, Gianluca Lapadula, habría iniciado los trámites para sacar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este hecho le permitiría ser convocado por Ricardo Gareca para jugar por la bicolor.



El jugador de 30 años aún no ha confirmado la noticia. Sin embargo, el periodista Bruno Ortiz informó mediante sus redes sociales que Lapadula inició los trámites para obtener su DNI peruano.

“Gianluca Lapadula ha iniciado en Italia el procedimiento para obtener su DNI peruano, el primer paso administrativo (más allá de tatuajes o declaraciones periodísticas) para ser futbolista seleccionable por Ricardo Gareca”, indicó Ortiz en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que el trámite que habría iniciado el delantero italiano no es complicado, sin embargo, en las circunstancias del COVID-19 tardaría un poco más de lo normal.

Por otro lado, cabe recordar que hace algunas semanas, en una entrevista con medios italianos, Lapadula sobre su acercamiento con la bicolor y también dio los motivos por los cuales se realizó un tatuaje, en honor a sus raíces peruanas.

“Hace cuatro años vino a conocerme el técnico Ricardo Gareca a Italia, hablamos de la Copa América que estaba próxima a jugarse. Pero ese momento coincidía con los playoffs del Pescara y pensé que, aceptar la convocatoria de una selección nacional a la que yo era pequeño empatar no hubiera sido justo, también porque no me había ganado el derecho a jugar esa competencia (la definición con Pescara). Sabía que me había ganado los playoffs para ir a la Serie A”, indicó Lapadula.

También precisó que él está muy pegado al Perú, debido a que tenía muchos amigos peruanos con los que solía jugar. Además, también indicó que gracias a la cocina, puesto que su madre hizo muchos platos deliciosos que apreció mucho. “Estoy muy feliz de poder conocer más sobre mis orígenes y, por qué no, algún día cumplir el sueño de ir a Perú“, indicó.

