Selección Peruana | Gareca sobre repechaje contra Australia: “Vamos a prepararnos con todo”

El director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, brindó una breve declaración sobre el repechaje que se disputará contra Australia este lunes 13 de junio a la 1 de la tarde.

“Vamos a prepararnos con todo“, aseguró el argentino para Canal N.

Esto lo dijo Gareca luego de haber estado presente en el estadio Al Rayyan en Doha, donde pudo apreciar la victoria de Australia por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos. Además, el profesor se disculpó por no ampliar más su punto de vista.

También te puede interesar: Qatar 2022 | ¡Confirmado! Perú jugará ante Australia en el repechaje mundialista

Por su parte, el preparador físico Néstor Bonillo, quien también estuvo presente en dicho estadio, afirmó que a los jugadores australianos los tienen “mapeados”.

“Son jugadores fuertes, (es) un equipo persistente”, agregó.

De igual manera, la Selección Peruana se pronunció a través de redes sociales apenas se conoció al rival y expresaron que hay “todo un país atrás del sueño mundialista”.

Lapadula sobre el Mundial de Qatar 2022

El delantero de la Selección Peruana de fútbol, Gianluca Lapadula, a través de una conferencia de prensa en las instalaciones del estadio RCDE del Espanyol (Barcelona, España), ratificó que está mentalizando en conseguir el gran objetivo de clasificar al magno certamen. Para ello, destacó que el trabajo arduo es la clave para conseguir lo que te propongas.

“En este momento solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo, porque con trabajo siempre se gana y así me preparo siempre”, declaró.

“Siempre pienso que, si puedo elegir una responsabilidad o no, yo siempre prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que llegue la ansiedad, solo hay mucha motivación”, anotó.

Otras noticias en Exitosa