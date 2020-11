Selección Peruana | FIFA suspendió por tres fechas a Carlos Zambrano y una a Carlos Cáceda

Lo último. Este viernes, la Selección Peruana anunció, a través de su cuenta de Twitter, que la Comisión Disciplinaria de la FIFA declaró una fecha de suspensión para el guardameta peruano Carlos Cáceda y tres para el defensor central Carlos Zambrano, quienes recibieron la tarjeta roja en el último partido de la ‘blanquirroja’.







Como se recuerda, el actual central de Boca Junior fue expulsado luego de golpear al brasileño a Richarlison a los 90 minutos de un polémico partido, que tuvo como principal protagonista al árbitro chileno, Julio Bascuñán.





Mientras que Cáceda fue expulsado al expresar su enojo ante un controversial penal cobrado sobre la hora por Bascuñán.

La noticia alteraría los planes del comando técnico del profesor Ricardo Gareca, quien estaba esperanzado de contar con el defensor central para el duelo contra la Selección Argentina. Ahora, en reemplazo del ‘Kaiser’, suenan los nombres de Miguel Araujo, Cristian Ramos, Anderson Santamaría e incluso el nuevo convocado, Jean Pierre Rhyner.

◼ Callens

En total ,el ‘Tigre’ no contará con dos centrales, dado que el club New York City de la Major League Soccer (MLS) anunció que no cederá a Alexander Callens para que se incorpore a la Selección Peruana, en el marco de los duelos ante Chile y Argentina, por la segunda fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Así lo anunció el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye.

“Hasta ahora, el club [de Callens] mencionó que se mantienen las restricciones por lo que están imposibilitados de cedernos a Callens para ambos partidos”, indicó García Pye.

◼ Duelos

Luego de sumar un punto en la primera fecha doble de las clasificatorias, la ‘blanquirroja’ visitará Chile, el próximo 12 de noviembre. Posteriormente, cinco días después, se enfrentará al cuadro liderado por Lionel Messi en Lima.

El cotejo, en el que los dirigidos por el profesor Ricardo Gareca buscarán los primeros 3 puntos en casa, se jugará el martes 17 de noviembre a partir de las 7:30 pm. en el Estadio Nacional de Lima; el canal Movistar Deportes y Latina serán los encargados de transmitir el encuentro.

