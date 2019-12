Selección peruana de vóley empieza preparación para el Preolímpico

Con miras al Preolímpico de Colombia que se realizará del 7 al 9 de enero, la selección nacional de vóley llegó a Puerto Rico para disputar cuatro partidos amistosos ante la selección local, con miras a su debut en el torneo en busca de clasificar a Tokio 2020.

Dichos encuentros amistosos están pactados para las siguientes fechas: el primero se jugó anoche, el segundo partido será hoy, el tercer partido será el 2 de enero y el cuarto y último el 3 de enero.

Luego de ello, las seleccionadas viajarán el sábado 4 de enero a la ciudad de Bogotá, en la cual se llevará a cabo el Preolímpico.

Recordemos que hace un par de semanas la selección viajó a República Dominicana para disputar cuatro amistosos ante dicho país, el cual terminó con un saldo a favor de tres victorias y una derrota para nuestras ‘matadoras’.

El equipo entrenado por el español Francisco Hervás está integrado por Ángela Leyva, Maguilaura Frías, Daniela Uribe, Karla Ortíz, Vanessa Palacios, Shiamara Almeida, Miryec Muñoz, Esmeralda Sánchez, Flavia Montes, Leslie Leyva, Maricarmen Guerrero, Miriam Patiño, Diana de la Peña y Katherine Regalado.

En el Preolímpico, nuestra selección chocará ante Argentina, Colombia y Venezuela, en busca de alcanzar el cupo al torneo al que no accede hace 20 años.

Este será el calendario de partidos de Perú en el Preolímpico: viernes 7 vs. Argentina, sábado 8 vs. Colombia y domingo 9 vs. Venezuela.